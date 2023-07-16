Путин: российские специалисты изучат трофейную западную технику

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Российские специалисты изучат западную технику, захваченную ВС РФ в ходе боестолкновений с украинской армией, сообщил президент страны Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для программы «Москва. Кремль. Путин». Соответствующий фрагмент интервью корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

Есть такое выражение, как «обратный инжиниринг». Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная, — объяснил Путин.

Президент добавил, что Россия также обладает весьма эффективной современной военной техникой. В пример глава государства привел танк Т-90 «Прорыв». Его он назвал лучшим в мире.

Ранее Путин высказался о потенциальном применении Украиной кассетных боеприпасов в ходе военной операции. По словам главы государства, Россия оставляет за собой право на зеркальный ответ при таком сценарии. Он подчеркнул, что Вашингтон решил передать Киеву данное вооружение «не от хорошей жизни», а из-за нехватки снарядов.

Россия обладает достаточным количеством подобных боеприпасов, добавил президент. По его словам, необходимость в применении данных снарядов не возникала до сих пор.