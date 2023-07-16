«Войска ведут себя героически»: Путин оценил ход спецоперации на Украине Путин положительно оценил ход спецоперации на Украине

Фото: МО РФ

Президент России Владимир Путин положительно оценивает ход специальной военной операции на Украине, а действия военнослужащих ВС РФ он охарактеризовал как героические. В интервью корреспонденту Павлу Зарубину глава российского государства подчеркнул, что контрнаступление Вооруженных сил Украины является безрезультативным, а российские военные на некоторых участках сами переходят в контратаки, получая контроль над стратегически важными высотами.

Положительно [оцениваю]. Войска наши ведут себя героически. На некоторых участках и в наступление сами переходят неожиданно для противника, забирают наиболее выгодные позиции, там, высотки и так далее, — сказал он.

Путин отметил, что у ВСУ не получается прорвать российскую оборону, при том что украинские военные используют стратегические ресурсы. ВСУ успеха не имеют, подчеркнул президент.

Все попытки противника прорвать нашу оборону, а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов, они не увенчались успехом за все время наступления, — добавил он.

Какие задачи теперь стоят перед ВС РФ, Путин пообещал рассказать не под камеры.

11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных. По его словам, с 4 июня Киев также потерял свыше трех тысяч единиц вооружения. Шойгу подчеркнул, что за время контрнаступления ВСУ уже были уничтожены 1244 украинских танка и другие боевые машины.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук при этом заявлял, что с начала СВО Вооруженные силы Украины имеют 400 тысяч безвозвратных потерь.