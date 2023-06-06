Путин поручил расширить КПП Гуково на границе Ростовской области и ЛНР

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Пункт пропуска «Гуково» на российско-украинской границе

Президент России Владимир Путин поручил расширить контрольно-пропускной пункт Гуково на границе Ростовской области и Луганской Народной Республики, соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Кремля. Российский лидер подчеркнул, что автомобильные дороги вблизи КПП также должны быть приведены в порядок. На исполнение поручений Путин дал время до 1 июля.

Принять дополнительные меры по повышению пропускной способности пункта пропуска Гуково, обратив особое внимание на необходимость приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к указанному пункту пропуска, — говорится в распоряжении.

В апреле российский президент посетил ЛНР и обратил внимание на затор в районе пункта пропуска Гуково на административной границе с регионом. По его словам, там невозможно проехать. Президент поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину исправить ситуацию.

В ходе поездки в ЛНР, кадры которой были опубликованы 18 апреля, Путин посетил штаб национальной гвардии «Восток». Глава государства заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высокопоставленных офицеров об обстановке на этом направлении. В завершение визита Путин поздравил военных с Пасхой и подарил икону.