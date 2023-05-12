Путин поручил принять меры, чтобы сократить отток россиян за границу

Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры, чтобы сократить отток россиян за границу, следует из указа, опубликованного на Официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, власти должны разработать социальные, финансовые и другие механизмы, которые были бы привлекательны для людей и уменьшили бы число уезжающих из страны.

В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения РФ за рубеж. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж, — говорится в документе.

Ранее в Госдуме заявили о планах найти способы для улучшения национальной политики и решения миграционных вопросов. Глава комитета ГД по делам национальностей Геннадий Семигин обратился к экспертам с просьбой проанализировать все соответствующие документы и дать рекомендации по их совершенствованию.