Путин призвал сохранить сбалансированность бюджета в ближайшие три года

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Президент России Владимир Путин

Необходимо держать линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, такое поручение дал президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По словам главы страны, такой вектор движения важно сохранить на ближайшие три года, поскольку это позволит решать «насущные проблемы».

Важно и на ближайшую трехлетку и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно, последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов, по другим важнейшим направлениям развития страны, — сказал Путин.

Президент также призвал учитывать объективные факторы, влияющие на доходную часть бюджета, и предложить системные механизмы. По его словам, изменения и тенденции на глобальных товарных и финансовых рынках носят долгосрочный характер, поэтому должны быть предложить системные механизмы, которые дадут «эффективные ответы на вызовы для всей сферы государственных финансов».

При составлении проекта бюджета нужно учитывать внутренние и внешние факторы, отметил Путин. Под этим глава страны подразумевает внутреннюю макроэкономическую конъюнктуру, а также положение дел на глобальных товарных и финансовых рынках.

Отметим, что на предыдущем совещании по экономическим вопросам Путин заявил, что бюджет РФ на 2023-2025 годы должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия.