Путин похвалил ученого за воспоминания о 1937 годе Путин похвалил ученого за упоминание памятника «Рабочий и колхозница», говоря про 1937 год

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Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин во время Форума будущих технологий «Квантовый мир. Вычисления и связь» похвалил модератора пленарного заседания, сооснователя Российского квантового центра Руслана Юнусова, за упоминание памятника «Рабочий и колхозница», говоря про 1937 год. В ответ Юнусов подчеркнул, что форум продвигает позитивную повестку, передает РИА Новости.

Диалог между Путиным и Юнусовым возник после того, как была поднята тема символов нового поколения. Ученый отметил, что в 1937 году скульптор Вера Мухина представила композицию «Рабочий и колхозница», которая тогда считалась реальным символом поколения.

Хорошо вы вспомнили именно об этом, а не о чем-то другом из 1937 года, — сказал российский лидер.

Ранее правнук Иосифа Сталина, художник Селим Бенсаад обратился с открытым письмом к Путину с просьбой реабилитировать своего родственника посмертно, законодательно запретить и называть его «диктатором» и «кровавым тираном» и содействовать в получении разрешения на эксгумацию тела с последующим перезахоронением «с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище, согласно его последней воле».