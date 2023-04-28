Путин подписал закон об ужесточении наказания за диверсии и терроризм

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Максимальный срок наказания за диверсии увеличен с 15 до 20 лет, за международный терроризм — с 10 до 12 лет.

Максимальный срок за совершение действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, вырос с 15 до 20 лет. За содействие террористической деятельности минимальный порог наказания увеличивается с пяти лет до семи.

Депутат Госдумы Василий Пискарев еще на стадии подготовки новых норм заявлял, что поправки следует внести ради защиты от «беспрецедентных угроз», с которыми столкнулась Россия со стороны Украины и Запада.

Также 28 апреля Путин подписал закон, вводящий пожизненное лишение свободы за госизмену. Ранее по данной статье максимально возможным наказанием было заключение до 20 лет.

26 апреля стало известно, что в отношении оппозиционного политика Алексея Навального будет возбуждено дело по статье о терроризме. В ходе заседания в Басманном суде Москвы он рассказал, что обвинение может запросить для него до 30 лет лишения свободы, а дело будет рассматривать военный суд.