«Сидя в тюрьме, совершаю теракты»: Навальный заявил о новом уголовном деле Навальный заявил, что его будут судить за терроризм

Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Алексей Навальный(на экране), отбывающий наказание в исправительной колонии

Осужденный политик Алексей Навальный заявил, что в отношении него будет возбуждено новое дело по статье о терроризме. В ходе заседания в Басманном суде Москвы он рассказал, что обвинение может запросить для него до 30 лет лишения свободы, а дело будет рассматривать военный суд, передает корреспондент NEWS.ru.

Следователь Видюков на прошлой неделе сказал, что из этого дела будет выделено еще отдельно террористическое дело, о том, что я, сидя в тюрьме, совершаю теракты, и по этому делу меня будет отдельно судить военный суд. Мне грозит 30 лет по этому делу, ну, видимо, пожизненное по следующему делу, — сказал Навальный.

По его словам, следователи заставляют его читать все 196 томов дела будучи в штрафном изоляторе (ШИЗО), а общение с адвокатом происходит через стенку, обмотанную пленкой.

Басманный суд рассматривает ходатайство следствия об ограничении Навального в ознакомления с материалами дела об экстремизме. Заседание проходит в закрытом режиме по ходатайству представителя Следственного комитета.

Ранее стало известно, что против Навального могут возбудить новое уголовное дело по статье 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) после того, как он попытался выпроводить из своей камеры соседа-бомжа, «доведенного на этот раз до совершенно животного состояния».