Защита Навального заявила о провокации и новом уголовном деле Адвокат Кобзев: к Навальному подселили бомжа, чтобы спровоцировать конфликт и завести уголовное дело

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Адвокат политика Алексея Навального Вадим Кобзев сообщил о провокации со стороны администрации колонии, где оппозиционер отбывает наказание, его заявление опубликовал Telegram-канал «Команда Навального». По словам юриста, когда его подзащитного заводили из рабочей камеры в его обычную, заключенный обнаружил, что туда снова поместили его соседа-бомжа, «доведенного на этот раз до совершенно животного состояния».

Запах в камере был такой, что войти туда было невозможно. Навальный входить в камеру отказался и заявил администрации (на видеорегистратор), что против него осуществляется провокация. Администрация, зная, что по тюремным правилам он должен применить к сокамернику насилие и выгнать его из камеры, специально провоцирует его, чтобы иметь повод для возбуждения уголовного дела, — пояснил Кобзев.

Кроме того, Навальный под видеозапись заявил, что применит силу, если его силой вынудят войти в камеру. После этого политик потребовал, чтобы в соответствии с законом дежурный помощник начальника колонии получил информацию об угрозе здоровью осужденного и незамедлительно принял решение об обеспечении его безопасности и переместил в безопасное место, однако этого не было сделано.

Кобзев рассказал, что в ответ на это прибывший на место замначальника колонии по оперативной работе и группа оперативников сначала угрожали оппозиционеру, а затем вызвали группу реагирования в бронежилетах и касках. После чего к Навальному была применена сила: заключенный получил удар коленом в пах, что было зафиксировано на видео.

Оказавшись в камере, Навальный не стал бить сокамерника, но, схватив за шиворот, потащил к выходу, после чего был блокирован и прижат к стене группой реагирования. После этого начальство колонии сообщило оппозиционеру, что против него будет возбуждено уголовное дело по статье 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

По словам адвоката, эта провокация готовилась на протяжении недели, о чем правозащитника предупредил один из сотрудников учреждения.

В начале апреля Навальный рассказал, что его снова отправили на 15 суток в ШИЗО, откуда он вышел только 7 апреля. По словам осужденного, причиной стало расследование его коллег, согласно которому колония во Владимирской области, где он отбывает срок, закупает капусту по завышенным ценам.