Навального снова отправили в ШИЗО после расследования про капусту

Фото: Соцсети

Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал в своем Telegram-канале, что 10 апреля его снова отправили на 15 суток в ШИЗО, откуда он вышел только 7 апреля. По словам осужденного, причиной стало расследование его коллег, согласно которому колония во Владимирской области, где он отбывает срок, закупает капусту по завышенным ценам. Навальный сообщил, что на следующий же день его закрыли в ШИЗО и изменили распорядок дня, а также запретили покупать еду даже на заработанные деньги.

В пятницу вечером вышел из ШИЗО, а в понедельник (вчера то есть) снова получил 15 суток. Причем одновременно меня ограничили в покупке еды (у нас теперь новые правила), поставили прогулку на 7 утра (важно, потому что, гуляя днем, можно постоять в квадратике солнца, если повезет), почти полностью убрали время на письма, да еще организовали мне персональный швейный цех. Соседнюю камеру превратили в «рабочую», то есть поставили там швейную машинку. Непросто сидеть в душной конуре, да еще и шить там, — написал Навальный.

Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев рассказал, что несмотря на радостные посты Навального, в них он не сообщает о проблемах со здоровьем. По словам Кобзева, в ночь на 8 апреля в камеру к его подзащитному вызывали скорую помощь.

В ночь с пятницы на субботу к нему в камеру вызывали скорую из-за вновь обострившейся после очередного ШИЗО болезни желудка. Неизвестной болезни, от которой его никто не лечит, — сообщил Кобзев.

Защитник уточнил, что за предыдущие 15 суток в ШИЗО Навальный потерял восемь килограммов веса. Кобзев утверждает, что посылки с лекарствами, которые Навальному отправляет его мать, остаются лежать на почте и впоследствии возвращаются.

В прошлый раз Навального отправили в штрафной изолятор за то, что он «неправильно представился». Сам политик иронично предположил, что начальство колонии не выдержало вручения «Оскара» фильму «Навальный», победившему в номинации «Лучший документальный фильм».