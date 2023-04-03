В России предложили ужесточить наказание за терроризм Депутат Пискарев: ГД внесет поправки, ужесточающие наказание за терроризм и призывы к нему

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время депутаты Госдумы намерены предложить поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание за терроризм, содействие террористической деятельности и призывы к таковой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он также отметил, что предлагаемые поправки расширят перечень составов преступлений, по которым предусмотрено пожизненное заключение.

В ближайшее время предложим поправки, ужесточающие наказание за терроризм. <...> Будем ужесточать наказание по статьям УК РФ: ст. 205 «Террористический акт», ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности», ст. 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и другим статьям УК РФ, которые предусматривают наказание за террористическую деятельность, — написал Пискарев.

По утверждению парламентария, данные поправки следует внести ради защиты от «беспрецедентных угроз», с которыми столкнулась РФ со стороны Украины и Запада.

Ранее сообщалось, что кандидат юридических наук Елена Родина была отправлена на один месяц в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о призывах к терроризму. Родину обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма в Сети. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

Также стало известно, что в Кемеровской области на сотрудницу скорой помощи завели уголовное дело из-за критических высказываний и призывов к нападению на президента России Владимира Путина.