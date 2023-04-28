Путин подписал закон о пожизненном заключении за госизмену

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Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий пожизненное лишение свободы за госизмену по статье 275 УК РФ «Государственная измена», документ опубликован на портале правовой информации. Ранее по данной статье максимально возможным наказанием было заключение до 20 лет.

Теперь в рамках новых изменений за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или другой помощи в деятельности, направленной против России, может последовать наказание в виде пожизненного заключения.

До этого сообщалось, что Госдума одобрила поправку к проекту закона «О гражданстве России», которая предполагает лишение приобретенного гражданства за дискредитацию вооруженных сил страны. Также гражданства будут лишать за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, и за участие в нежелательных иностранных или международных НПО.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что в России могут упростить процедуру получения гражданства для иностранцев, которые поддерживают проведение специальной военной операции на Украине.