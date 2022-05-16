Путин: у России нет проблем с Финляндией и Швецией

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин считает, что расширение НАТО носит искусственный характер. По словам главы страны, у РФ нет проблем с Финляндией и Швецией, поэтому их присоединение к Альянсу не создаст непосредственной угрозы. Однако, как отметил президент, Хельсинки и Стокгольму стоит ожидать ответной реакции Москвы, какой она будет, президент не уточнил.

У России нет проблем с Финляндией и Швецией. Расширение НАТО за счёт этих стран непосредственной угрозы для России не представляет. Но расширение военной инфраструктуры на эти территории безусловно вызовет нашу ответную реакцию. Какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые для нас будут создаваться, — сказал Путин.

Президент России отметил, что ответ РФ на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от расширения инфраструктуры Альянса. По мнению Путина, «проблемы создаются на голом месте».

Ранее Путин предложил предоставить Содружеству Независимых Государств статус наблюдателя в ОДКБ. По его мнению, это «было бы уместно и правильно». Он также отметил, что количество военных учений в рамках организации будет расширяться.