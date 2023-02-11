Путин оставил 70-летнего помощника на госслужбе Пути продлил срок службы помощнику Игорю Левитину на год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Игорь Левитин

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении службы сроком до 21 февраля 2024 года своему помощнику Игорю Левитину. Ранее он занимал должность министра транспорта и связи РФ, с 2012 года работает в администрации главы государства. Сначала он исполнял обязанности советника президента, а в 2013 году стал его помощником.

Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 февраля 2024 года помощнику президента РФ Левитину Игорю Евгеньевичу, — говорится в документе.

Чиновник родился 21 февраля 1952 года в поселке Цебриково Одесской области Украинской ССР, в этом месяце ему исполнится 71 год.

В январе этого года Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ. Павлов занимал пост помощника секретаря с 2009 года. До этого он работал на различных должностях в ФСБ, а также в существовавшем до 2003 года Федеральном агентстве правительственной связи и информации при президенте РФ.

30 января Путин продлил срок госслужбы своего спецпредставителя Сергея Иванова на один год. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Иванов находится на этой должности с 2016 года, 31 января ему исполнилось 70 лет.