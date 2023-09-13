Путин описал отношения России и КНДР корейской пословицей Путин об отношениях России и КНДР: одежда хороша новая, а друг — старый

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Ким Чен Ын, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил о высоком уровне взаимодействия между Москвой и Пхеньяном, описав отношения двух стран корейской пословицей: «одежда хороша новая, а друг — старый». Путин отметил, что РФ и КНДР стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства, действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе. Он подчеркнул, что визит Ким Чен Ына в Россию проходит в дружеской атмосфере.

В Корее есть пословица: «одежда хороша новая, а друг — старый». А у нас в народе говорят: «старый друг лучше новых двух», — сказал президент.

Глава Северной Кореи выразил уверенность в победе России в ходе спецоперации и отметил, что нынешний визит послужит стимулом к формированию нерушимого стратегического сотрудничества РФ и КНДР. Ким Чен Ын также заявил о готовности защищать международную справедливость в сотрудничестве с Москвой.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что руководство России больше не будет вводить санкции против Северной Кореи. По его словам, такое же решение приняли власти Китая. Он подчеркнул, что рестрикции в отношении КНДР вводились в условиях проблем с завязыванием диалога.

Он отметил, что с момента принятия последней резолюции ООН Россия пообещала больше не вводить никаких новых ограничений. По словам главы МИД РФ, западные партнеры пообещали решить ряд гуманитарных вопросов, однако так этого и не сделали. Лавров подчеркнул, что весной 2022 года Вашингтон предложил принять новую резолюцию с санкциями против Пхеньяна, однако Москва отклонила эту идею.