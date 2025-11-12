Путин одним иностранным словом описал казахских артистов

Президент России Владимир Путин назвал казахстанских артистов, выступивших на гала-концерте в Большом театре, «алтыном», передает РИА Новости. Отмечается, что с казахского языка слово переводится как «золото».

Я когда слушал ведущего, казахский не очень пока, но одно слово я услышал, «алтын». Ну это как раз «золото». Вот вы золото и есть, — сказал Путин артистам.

Путин посетил гала-концерт мастеров искусств в рамках Дней культуры Казахстана в РФ в компании президента Касым-Жомарта Токаева. Они наблюдали за выступлением артистов из Царской ложи Большого театра. Иностранный лидер находится в Москве с двухдневным визитом.

Также главы двух стран вместе с министром культуры России Ольгой Любимовой и гендиректором ГАБТ Валерием Гергиевым поприветствовали артистов при помощи рукопожатий после концерта. Затем президенты поблагодарили участников за выступление.

Ранее лидеры двух стран подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ был утвержден на торжественной церемонии в Кремле. Главы государств подчеркнули переход отношений Москвы и Астаны на новый уровень союзничества.