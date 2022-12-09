Путин оценил введение потолка цен на нефть Путин заявил что Россия ничего не потеряет при введении потолка цен на нефть

Потолок цен, принятый G7, ЕС и Австралией, в основном совпадает с теми ценами, по которыми продается российская нефть, заметил на пресс-конференции после заседания ЕЭАС президент России Владимир Путин. Он также заявил, что не стоит беспокоиться о бюджете РФ из-за потолка цен.

Примерно к этой цифре все и сходится. Поэтому у нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах, — сообщил он.

Путин также отметил, что Россия не будет продавать нефть в те страны, которые приняли потолок цен. Кроме того, Москва подумает, при необходимости, о сокращении добычи нефти.

Он уточнил, что потолок цен затронет не только Россию, но и всех производителей нефти. Ведь если позволить потребителям диктовать цену, это приведет к коллапсу всей отрасли.

Это приведет к всплеску цен и обрушению мировых энергетических рынков. Глупое предложение, не просчитанное. Оно вредное для мировых энергетических рынков. Цены взлетят до небес, —резюмировал Путин.

Страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что введение потолка цен на российскую нефть может закончиться для западных стран исчезновением сырья или ростом его стоимости. По его мнению, мировые лидеры постоянно наступают на одни и те же грабли. Медведев призвал их «запасаться шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками».