Путин оценил возможность переговоров по зерновой сделке Путин заявил, что Россия открыта для переговоров по зерновой сделке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что РФ открыта для переговоров по зерновой сделке. По его словам, во время беседы этому вопросу будет уделено внимание.

Я знаю, что вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу, — сказал Путин.

Эрдоган 4 сентября прибыл в Сочи для проведения переговоров с Путиным. По данным турецких СМИ, основной темой для разговора станет зерновая сделка. Кроме того, главы государств обсудят ситуацию на Украине, а также отношения между Москвой и Анкарой в вопросах экономики, торговли, туризма и энергетики. Эрдогана встретили в аэропорту заместитель генерального директора Государственного протокола МИД России Игорь Богдашев и посол Турецкой Республики в Москве Мехмет Самсар.

Ранее отмечалось, что Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой зерновую сделку с учетом новых условий ООН. При этом основной темой для разговора станет жизнеспособность такой процедуры. Обе стороны переговоров намерены тщательно изучить предложения, подготовленные специалистами ООН.