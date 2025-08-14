Путин оценил усилия США по урегулированию украинского кризиса

Президент России Владимир Путин заявил, что действующая администрация США прикладывает значительные усилия для урегулирования конфликта на Украине, передает пресс-служба Кремля. Глава государства провел совещание о подготовке российско-американской встречи на Аляске 15 августа.

[Американская администрация] предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон, — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что в ходе саммита могут быть достигнуты долгосрочные условия мира как между Москвой и Вашингтоном, так и во всем мире в целом. По его словам, для этого стороны должны договориться по вопросу стратегических наступательных вооружений.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в состав российской делегации на саммите на Аляске войдут генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и руководитель Минфина Антон Силуанов. Ушаков отметил, что сам он также примет участие в переговорах.