Путин объяснил, почему штурм укрепрайонов под Донецком нецелесообразен Путин: штурмовать укрепрайоны ВСУ под Донецком нецелесообразно, идет работа по заходу в тыл

Фото: Смирнов Владимир/Фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что штурм украинских укрепленных районов под Донецком нецелесообразен. По словам президента, созданная восемь лет назад разграничительная линия стала серьезным оборонительным оплотом противника. Путин подчеркнул, что на данном направлении воюют местные жители, которые, по словам президента, делают это «очень хорошо». Российский глава добавил, что штурм данных укрепленных точек приведет к большим потерям со стороны ВС РФ. В связи с этим российская армия избрала иную тактику.

Штурмовать эти укрепрайоны [Донецкие] — это, по мнению военных специалистов, несмотря на вот эти удары по городу, нецелесообразны, потому что это приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. Поэтому, там тактика другая, это видно по картам. По сути идет планомерная работа по заходу в тыл вот этим укрепрайонам, — заявил Путин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что военнослужащие ДНР совместно с ВС России подавили шесть огневых точек украинской армии, с которых производился массированный обстрел Донецкой области. По его словам, вражеские военные формирования пытаются подключить бронетехнику к обстрелам жилых кварталов республики, в связи с чем, союзные подразделения предпринимают все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность местного населения.

Сегодня утром очевидцы сообщили, что Вооруженные силы Украины начали обстреливать Киевский район Донецка. Они поделились кадрами обстрелов жилых районов в социальных сетях.