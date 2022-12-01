Демобилизация студентов и аспирантов в ДНР и ЛНР должна завершиться в четверг, 1 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с участниками II Конгресса молодых ученых в парке «Сириус» в Сочи. По его словам, это коснется не только студентов и аспирантов, но и тех, кто учится в магистратуре. Глава государства поручил демобилизовать людей из этих категорий, призванных на военную службу в середине прошлого месяца.
Что касается демобилизации студентов, аспирантов и тех, кто в аспирантуре учится. Сегодня 1 декабря? Вот сегодня по плану она должна закончиться, — подчеркнул президент.
Также Путин отметил, что людям, проживающим в новых регионах РФ — в ЛНР, ДНР, в Херсонской и Запорожской областях, — нужно «врасти в российскую действительность». По его словам, стоит задача интегрировать эти субъекты РФ в научную и образовательную среду.
Ранее Путин на встрече с участниками Конгресса призвал россиян покупать товары отечественного производства.