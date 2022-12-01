Путин призвал покупать российские товары

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых на площадке Парка науки и искусств «Сириус» в Сочи призвал россиян покупать товары отечественного производства. Ранее во время беседы с учеными российский глава отметил, что сложившаяся геополитическая ситуация подталкивает РФ к самостоятельной работе и развитию по многим направлениям.

Я всегда об этом говорю, повторю еще раз: покупайте российские товары, — заявил Путин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проблемы, возникшие из-за ухода из столицы импортных компаний, уже решены почти во всех сферах экономики. При этом инвестиции ушедших зарубежных фирм остались в городе, отметил он.

В октябре Путин заявил, что в России постепенно восстанавливаются отрасли, которые после событий 24 февраля оказались в наиболее сложном положении, такие как автопром, металлургия и сельское хозяйство. Он отметил, что промышленное производство после спада вернулось на уровень 2021 года.