Собянин заявил о решении проблем после ухода из Москвы иностранных компаний Собянин: проблемы из-за ухода импортных компаний в столице практически решены

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Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проблемы, возникшие из-за ухода из столицы импортных компаний, уже решены почти во всех сферах экономики. При этом инвестиции ушедших зарубежных фирм остались в городе, отметил он в беседе с РИА Новости.

Практически во всех секторах эти проблемы решены. По комплектующим, по поставщикам, по замещениям, импортозамещению и так далее. Во всех секторах, все сектора работают нормально, — подчеркнул градоначальник.

Собянин также указал на то, что уход зарубежных инвесторов открыл окно возможностей для местных производителей. Появились ниши, очень быстро заполненные отечественными товарами, добавил мэр.

При этом первоначально уход иностранных брендов беспокоил отечественных предпринимателей. Напряжение чувствовалось во время первых встреч с нашими бизнесменами, добавил Собянин, уточнив, что беспокойство не было массовым.

Ранее Собянин заявил, что в Москве примут необходимые меры по исполнению указов президента России Владимира Путина по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. При этом он подчеркнул, что ничего не ограничит «обычный ритм жизни города».