Путин заявил о восстановлении автопрома и металлургии Путин заявил о восстановлении автопрома, металлургии и сельского хозяйства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России постепенно восстанавливаются отрасли, которые после 24 февраля оказались в наиболее сложном положении, такие как автопром, металлургия и сельское хозяйство, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, сообщается на сайте Кремля. Он отметил, что промышленное производство после спада вернулось на уровень прошлого года.

Постепенно восстанавливаются отрасли, которые оказались в наиболее сложном положении, такие как автопром и металлургия. Хорошую динамику показывает и сельское хозяйство. Здесь плюс 4,6% за январь — август, — сказал президент РФ.

Он добавил, что прибавляет темпы и строительный сектор.

Также глава государства сообщил, что по итогам прошлой недели инфляция в России опустилась до 13,5%. Он отметил, что в настоящий момент в ряде европейских стран данный показатель заметно выше.

Однако Путин предупредил, что санкционное давление на Россию будет только усиливаться. По его словам, отечественная экономика должна гибко реагировать на вводимые Западом ограничения.