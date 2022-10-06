Путин: санкционное давление будет только усиливаться

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Санкционное давление на Россию будет только усиливаться, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, отечественная экономика должна гибко реагировать на вводимые Западом ограничения, сообщается на сайте Кремля.

Важно понимать, что санкционное давление на Россию будет только усиливаться. Нужно иметь в этой связи гибкие, эффективные планы действий, просчитанные как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу, и последовательно их исполнять, — сказал глава государства.

Он отметил, что под давлением остаются секторы экономики, ориентированные на экспорт, прежде всего в Европу. Российские поставщики переключаются на другие рынки, но этот процесс небыстрый, необходимо время для налаживания новых кооперационных и логистических цепочек.

Ранее похожим образом высказался премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, российские власти исходят из того, что санкции носят долгосрочный характер. Они продолжат просчитывать возможные риски и смягчать последствия ограничений, будут совершенствовать уже существующие механизмы реагирования на санкции и разрабатывать дополнительные.

Ранее стало известно, что Евросоюз официально утвердил очередной, восьмой по счету пакет санкций в отношении России. Они вводят запрет на импорт товаров из РФ на сумму €7 млрд, экспорт угля, электронные компоненты для оружия, запчасти для авиации и химических веществ и содержат ряд других ограничений.