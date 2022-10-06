Мишустин: санкции будут носить долгосрочный характер

Фото: Russian Government/via Global Look Press

Михаил Мишустин

Российские власти исходят из того, что вводимые Западом санкции будут долгосрочными, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в таких условиях основной задачей является защита интересов населения и обеспечение потребностей экономики, передает РИА новости.

Мы исходим из того, что санкции будут носить долгосрочный характер, — цитирует агентство главу правительства.

Мишустин отметил, что власти продолжат просчитывать возможные риски и смягчать последствия ограничений, будут совершенствовать уже существующие механизмы реагирования на санкции и разрабатывать дополнительные. Он также добавил, что отечественная экономика доказала свою способность адаптироваться к внешним вызовам.

Ранее стало известно, что Евросоюз официально утвердил очередной, восьмой по счету пакет санкций в отношении России. Они вводят запрет на импорт товаров из РФ на сумму в €7 млрд, экспорт угля, электронные компоненты для оружия, запчасти для авиации и химических веществ и содержат ряд других ограничений.