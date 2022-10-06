Путин: инфляция в России снизилась до 13,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам прошлой недели инфляция в России опустилась до 13,5%, заявил во время совещания по экономическим вопросам президент Владимир Путин. Он отметил, что в настоящий момент в ряде европейских стран уровень инфляции заметно выше.

Продолжает снижаться инфляция. По итогам прошлой недели она опустилась до 13,5%. Кстати говоря, в Еврозоне — 10%, в ФРГ — 10,9%, в Нидерландах — 17,1%, в Латвии — 22,4%, в Литве — 22,5%, — подсчитал Путин.

Инфляция в России выросла в конце февраля на фоне введения санкций западными странами, она достигла 17,83% в апреле. На фоне укрепления рубля, восстановления импорта и хорошего урожая темпы роста цен начали замедляться и по состоянию на 26 сентября составили 13,71%. При этом все летние месяцы в стране наблюдалась дефляция, которая ускорилась в августе до 0,52% с 0,39% и 0,35% в июле и в июне соответственно.

Российские власти ждут, что к концу года инфляция станет контролируемой и будет находиться в диапазоне 11–13%. Рост цен в октябре, по мнению аналитиков, будет обусловлен во многом ростом стоимости плодоовощной продукции. Другим инфляционным фактором станет перекладывание компаниями издержек на конечных потребителей из-за повышенных логистических рисков.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что к концу 2022 года рис вырастет в цене, а гречка может подешеветь. Это произойдет из-за снижения урожая в первом случае и увеличения — во втором.