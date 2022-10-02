Россиянам рассказали, как изменятся цены на рис и гречку Эксперт Злочевский: рис нового урожая вырастет в цене на 10%

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К концу 2022 года рис вырастет в цене, а гречка может подешеветь. Об этом в интервью радио Sputnik заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, это произойдет из-за снижения урожая в первом случае и увеличения — во втором.

В этом году урожай риса будет немного меньше, чем всегда, порядка 900 тысяч тонн вместо обычных одного миллиона и 100 тысяч тонн, — рассказал Злочевский.

Он пояснил, что ежегодно на экспорт отправляется около 300 тысяч тонн российского риса, а на внутренний рынок поступает примерно 800 тысяч тонн отечественной и 200 тысяч тонн импортной крупы. Россия производит преимущественно короткозерный рис, а вот длиннозерный приходится покупать за рубежом. Стоимость за килограмм продукта в новом сезоне может вырасти примерно на 10%, считает Злочевский.

Взрывному росту цен на рис помешает хороший урожай и снижение цен на гречку. За два предыдущих сезона цены на нее уже упали примерно на 30%.

Гречка падает в цене: в этом году достаточно большой урожай, поэтому, думаю, она будет стоить дешевле, чем рис, но и ему не даст сильно подняться. За последние два сезона гречка уже довольно серьезно упала в цене —минимум процентов на 30. Традиционное соотношение, когда гречка стоит дороже, чем рис, может поменяться, — резюмировал Злочевский.

Ранее эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом, стоит отказаться от употребления гречки, так как в ней содержатся сложные углеводы. Она предупредила, что гречка с молоком и сахаром вредна для людей с диабетом, а также тем, кто пытается сбросить лишний вес.

В свою очередь член Российской гастроэнтерологической ассоциации Евгений Белоусов предупредил, что людям с повышенной свертываемостью крови стоит ограничить потребление гречки, чтобы избежать проблем с почками. По его словам, гречневая диета также может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, например к запорам. Кроме того, подобная монодиета может стать причиной неврологических нарушений и гормонального сбоя.