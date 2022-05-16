Путин: Украина — единственная страна, где нацизм поощряется государством

kremlin.ru /

Президент России Владимир Путин признал на саммите ОДКБ в Кремле, что экстремисты есть во всех государствах и они периодически «вылезают из подполья и проявляют себя». Тем не менее, по его словам, Украина является единственной страной, где неонацизм поощряется на государственном уровне.

Нигде на государственном уровне не героизируются нацисты. Нигде! И нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой. <...> К сожалению, на Украине это происходит, — заявил президент России.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что очаг неонацизма, возникший на Украине, несёт угрозу не только для России, но и для всей Европы. По его словам, Москва намерена «искоренять нацизм в любых его проявлениях», тогда как Лондон и Вашингтон открыто действуют на стороне неонацистского киевского режима.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Тель-Авив потребовал извинений от российской стороны за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что «самые ярые антисемиты — евреи». При этом, по её словам, у израильтян не вызывает возмущения процветающий неонацизм на Украине.