Путин наградил тульскую учительницу за спасение девяти детей от ДТП

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» учительницу Скуратовской средней школы Тульской области Татьяну Шуленину, спасшую от ДТП девятерых детей участников СВО, сообщает пресс-служба правительства региона. Там отметили, что женщина действовала смело и решительно в экстремальных условиях.

Указом президента РФ Владимира Путина учитель Скуратовской средней общеобразовательной школы из Чернского района Татьяна Шуленина за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях награждена медалью «За спасение погибавших», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там также рассказали, что в конце июня водитель автобуса, перевозивший детей после отдыха в санатории в Анапе, потерял сознание. Находившаяся с учениками педагог, не имевшая навыков управления транспортным средством, перехватила руль и увела машину с трассы на обочину, после чего вызвала мужчине скорую помощь.

В августе Татьяна Шуленина по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина была награждена региональной медалью «Честь и мужество». Учительница сопровождала в Анапе отправленных туда на отдых детей участников СВО. Муж Шулениной также принимает участие в боевых действиях на Украине.

Ранее сообщалось, что Путин наградил старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, министра культуры республики Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В декабре 2022 года Путин наградил самого Кадырова орденом Александра Невского за вклад в развитие региона и эффективное решение госзадач. Глава Чечни поблагодарил Путина за высокую оценку его работы.