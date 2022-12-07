Путин: международные организации циничны по отношению к России

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Владимир Путин

Совет по правам человека неоднократно обращался в международные правовые институты, требуя обратить внимание на обстрелы жителей Донбасса со стороны ВСУ, однако в ответ представители СПЧ ООН, Евросовета и других организаций делали вид, что они «ослепли или оглохли», заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что после начала СВО на Украине международные организации «прозрели», продемонстрировав ангажированность своей позиции.

Только после начала специальной военной операции СПЧ ООН, Совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно прозрели и беззастенчиво стали демонстрировать свою ангажированность, причем, я бы сказал, циничную ангажированность, перекладывать вину с больной головы на здоровую, — сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По словам президента, все это означает, что международные правовые структуры попросту «не способны выполнять свои задачи».

Ввиду их очевидной предвзятости Россия была вынуждена отказаться от членства в ряде этих организаций, — подчеркнул Путин.

Ранее в СПЧ призвали создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне наемников. Там пояснили, что данный орган поможет установить все известные факты и добиться наказания виновных.