Путин и Лукашенко договорились провести полноформатную встречу

Александр Лукашенко, Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко провели небольшую беседу по завершении саммита ОДКБ, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. По его словам, главы стран договорились провести встречу в полноформатном режиме в ближайшее время. Юбилейный саммит стран — участниц ОДКБ прошёл в Москве 16 мая.

В кулуарах саммита Путин и Лукашенко переговорили кратко и решили провести отдельную полноформатную встречу в ближайшее время, — заявил Песков.

Также во время личной встречи президенты обсудили три комплекса вопросов. В первую очередь главы государств подняли тему совместных усилий Белоруссии и России по импортозамещению западных технологий. Также президенты говорили о строительстве белорусского порта под Санкт-Петербургом, в районе Бронка. Кроме того, Путин с Лукашенко подискутировали насчёт организации совместной работы в оборонно-промышленном комплексе, написал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко ранее рассказал об открытых и дружеских отношениях, которые сложились у него с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, диалог между президентами во время обсуждения тех или иных вопросов остаётся открытым и честным и они не допускают между собой наглости или хамства. Кроме того, Лукашенко назвал Путина «большим братом».

Президент Белоруссии ранее заявил, что Минск может помочь Москве решить вопрос с импортозамещением. По его словам, российская сторона «слишком надеялась» на немецких и американских производителей, которые в итоге ушли с рынка РФ. Лукашенко подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией «по всем направлениям», включая производство.