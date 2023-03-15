Путин и чиновники Кремля вовремя подадут декларации о доходах Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля, рассказал в разговоре с ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что в Кремле нет единой позиции относительно публикации этих документов.

Сейчас нет такой обязанности, но подавать мы все будем, — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что главное — декларацию подать, а публикация вторична.

Согласно декларации, опубликованной Путиным в 2021 году, президент заработал за год 10 млн 202 тысячи рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также пообещал опубликовать свою декларацию о доходах, так как в данном вопросе ему «нечего скрывать».

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому декларации о доходах депутатов и сенаторов будут публиковать в обобщенном виде. Путин также подписал документ о публикации информации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов в обезличенном виде, без указания персональных данных. Документ вступил в силу 1 марта.