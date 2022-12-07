Путин пообещал бороться за интересы России всеми имеющимися средствами

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Он добавил, что страна будет делать это разными способами, сначала мирными средствами, но, если это не поможет, то всеми имеющимися.

По словам Путина, на Западе Россию считают страной второго сорта, у которой нет права на существование. Президент добавил, что это вызов для России, который требует ответа.

С нашей стороны может быть только один ответ — последовательная борьба за свои национальные интересы. Мы так и будем делать, и пусть никто ни на что другое не рассчитывает. Да, мы будем делать это разными способами и средствами, прежде всего, конечно, будем ориентироваться на мирные средства, но если ничего другого не остается, то будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, — сообщил Путин.

Ранее президент, выступая в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, указал, что Россия борется за справедливый и надежный путь развития прежде всего для своих жителей. По его словам, бой идет за то, чтобы никому не пришло в голову вычеркнуть ее из истории или диктовать правила поведения.

Кроме того, глава государства заявил, что в XX веке РФ возглавила антиколониальное движение. По его словам, одна из причин многовековой русофобии со стороны Запада состоит именно в том, что Россия «не дала себя обобрать в период колониальных захватов».