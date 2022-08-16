Пушков рассказал о проигрыше Запада из-за Украины и своих лидеров Сенатор Пушков: Запад проигрывает из-за политики своих лидеров по Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Вызванная амибициями западных лидеров поддержка Украины не выгодна жителям стран Европы. Политика правителей этих стран ведёт к проигрышу в экономике. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее обозреватель газеты Guardian Саймон Тисдалл предположил, что Европа способна предательски ударить в спину Украине, если в ЕС начнутся проблемы с энергетикой и продовольствием. По словам автора материала, он испытывает сомнения «в стойкости Запада».

В ответ на это Пушков заявил, что «пресловутая стойкость» даёт западным странам исключительно убытки и потери.

Выгодна она только производителям оружия и политическим демагогам, типа Лиз Трасс, рвущимся к вершинам власти, но никак не западным обществам, которые экономически только проигрывают от избранной западными руководителями политики, — написал сенатор.

Он подчеркнул, что такого рода действия способны поддерживать исключительно сторонники неолиберальной идеологии, «стремящиеся подчинить своим идеям весь мир». Однако Пушков полагает, что у представителей этого направления политики «не хватает сил» для реализации своих намерений.

В то же время продолжение этой политики наносит всё больше ущерба европейцам и американцам непосредственно, предположил Пушков.

Ранее он назвал экономически невозможной изоляцию России в силу её мировой торговли. Так сенатор отреагировал на решение Анкары не вводить санкции против Москвы. Он назвал Турцию «единственной страной западного альянса», которая не стала поддерживать политику изоляции России.