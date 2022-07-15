Пушков предупредил о «мощном ударе» по образу США в мире Пушков: угрозы Вашингтона Ирану нанесут мощный удар по образу США в мире

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что угрозы Белого дома применить силу против Ирана станут мощным ударом по образу США в мире. Подобные заявления говорят о том, что США исчерпали ресурсы «глобального лидерства», отметил он в Telegram.

Американский президент Джо Байден ранее подтвердил готовность применить силу в отношении Тегерана как «последнее средство» при неудачных переговорах по перезаключению СВПД.

Если Иран сейчас ближе к получению ядерного оружия, чем когда-либо, как говорит Байден, то это прежде всего вина самих США, которые расторгли при [президенте Дональде] Трампе «ядерную сделку», а потом при Байдене не сумели ее восстановить, — подчеркнул сенатор.

Он также считает, что угрозы Байдена подтверждают неспособность дипломатии играть роль, которую в США пытаются взять на себя.

Ранее стало известно, что военный историк Евгений Норин в беседе с NEWS.ru заявил: США могут нанести удар по Ирану при помощи своих ВМС и ВВС, корабли и самолеты которых вооружены крылатыми ракетами. Так эксперт прокомментировал обещание Джо Байдена атаковать республику «при крайней необходимости» на фоне информации о скором получении Тегераном ядерного оружия.