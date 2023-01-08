Пушков ответил Кондолизе Райс на заявление о крахе экономики Украины Сенатор Пушков: заявление Кондолизы Райс о зависимости ВСУ от НАТО является банальным

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Пушков

Банальным назвал вывод экс-госсекретаря США Кондолизы Райс о зависимости Украины от западного оружия член Совета Федерации Алексей Пушков. В сообщении, опубликованном в личном Telegram-канале, сенатор отметил, что такое положение вещей очевидно всему миру.

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что военный потенциал и экономика Украины почти полностью зависят от США <...>. А что, для кого-то это тайна? <...> Это же очевидно всему миру. Украина даже не сателлит США, ее статус гораздо ниже, а зависимость абсолютна. Да, Райс не Генри Киссинджер и не Патрик Бьюкенен, свежие мысли не генерирует. Банальности — да, — написал Пушков.

Ранее экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны страны Роберт Гейтс в статье для издания The Washington Post написали о том, что в настоящее время экономика Украины полностью уничтожена, а вооруженные силы страны находятся в прямой зависимости от поставок техники и оружия стран Запада. По мнению авторов материала, подобное положение вещей может вынудить США и Европу подталкивать Киев к диалогу.

Они также спрогнозировали, что Россия не сможет уступить Украине территории, присоединенные в ходе специальной военной операции. Она будет пытаться удержать над ними контроль, чтобы в дальнейшем сделать их плацдармами для наступления на запад.