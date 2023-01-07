Экс-госсекретарь США Райс заявила, что экономика Украины находится в руинах

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кондолиза Райс

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны страны Роберт Гейтс в статье для издания The Washington Post написали о том, что в настоящее время экономика Украины полностью уничтожена, а вооруженные силы страны находятся в прямой зависимости от поставок техники и оружия стран Запада. По мнению авторов материала, подобное положение вещей может вынудить США и Европу подталкивать Киев к диалогу.

Экономика страны находится в руинах, миллионы ее жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств, промышленного потенциала и значительные сельскохозяйственные угодья находятся под контролем России, — говорится в материале.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву приближают окончание конфликта на территории Украины. Такая помощь, по его словам, способствует усилению переговорных позиций государства.

В свою очередь пользователи американского сегмента Twitter предложили под постом конгрессмена-республиканца Пола Госара перестать спонсировать ВСУ и поддерживать президента Украины Владимира Зеленского из-за отказа от перемирия. Политик рассказал подписчикам, что руководство в Киеве отвергло предложение Москвы установить временное прекращение огня на время рождественских праздников. Многие указали, что решение Зеленского было ожидаемым.