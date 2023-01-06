В США предложили перестать спонсировать Зеленского и ВСУ Пользователи Twitter из США призвали не помогать ВСУ после отказа Украины от перемирия

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Пользователи американского сегмента Twitter предложили под постом конгрессмена-республиканца Пола Госара перестать спонсировать ВСУ и поддерживать президента Украины Владимира Зеленского из-за отказа от перемирия. Политик рассказал подписчикам, что руководство в Киеве отвергло предложение Москвы установить временное прекращение огня на время рождественских праздников. Многие указали, что решение Зеленского было ожидаемым.

Киев пойдет на мирные переговоры только в том случае, если на его счет перестанут поступать деньги американских налогоплательщиков, — написал один из пользователей.

Сенатор от штата Аризона Уэнди Роджерс ответила конгрессмену, что в США не устанут повторять, что «финансировать этот конфликт безнравственно».

Он хочет, чтобы и наши внуки финансировали этот конфликт, — написал другой возмущенный подписчик.

Некоторые назвали преступником украинского лидера.

Читатели британского издания The Daily Mail, в свою очередь, раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который пообещал и дальше поддерживать Украину в ходе разговора с президентом Владимиром Зеленским. Некоторые назвали главу правительства «идиотом» и «странным лидером». Многие призвали власти обратить внимание на внутренние проблемы в стране.