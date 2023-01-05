Столтенберг: поставки оружия Украине приближают конец конфликта

Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Поставки оружия Киеву приближают окончание конфликта на территории Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Такая помощь, по его словам, способствует усилению переговорных позиций государства. Высказывание Столтенберга распространила пресс-служба Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

Мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Поэтому если мы хотим мирного решения путем переговоров, которое позволит Украине сохраниться в качестве независимой и демократической страны в Европе, то самый быстрый путь к этому — это поддержка Украины, — сказал генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что «оружие является путем к миру».

Генсек НАТО уже называл военную поддержку Украины кратчайшим путем к достижению перемирия. По его словам, мирные переговоры будут возможны лишь после того, как Россия поймет, что ей не достигнуть своих целей в конфликте.

Ранее генсек НАТО отмечал, что не нужно недооценивать Россию. По его словам, президент РФ Владимир Путин не изменил свои планы и цели на Украине. В конце декабря Столтенберг призвал Украину и страны — члены Альянса готовиться к новым наступлениям Вооруженных сил РФ. Он подчеркнул, что президент России не изменил главную цель СВО — контроль над Украиной.