Поставки оружия Киеву приближают окончание конфликта на территории Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Такая помощь, по его словам, способствует усилению переговорных позиций государства. Высказывание Столтенберга распространила пресс-служба Североатлантического альянса, передает РИА Новости.
Мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Поэтому если мы хотим мирного решения путем переговоров, которое позволит Украине сохраниться в качестве независимой и демократической страны в Европе, то самый быстрый путь к этому — это поддержка Украины, — сказал генсек НАТО.
Столтенберг подчеркнул, что «оружие является путем к миру».
Генсек НАТО уже называл военную поддержку Украины кратчайшим путем к достижению перемирия. По его словам, мирные переговоры будут возможны лишь после того, как Россия поймет, что ей не достигнуть своих целей в конфликте.
Ранее генсек НАТО отмечал, что не нужно недооценивать Россию. По его словам, президент РФ Владимир Путин не изменил свои планы и цели на Украине. В конце декабря Столтенберг призвал Украину и страны — члены Альянса готовиться к новым наступлениям Вооруженных сил РФ. Он подчеркнул, что президент России не изменил главную цель СВО — контроль над Украиной.