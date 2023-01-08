Кондолиза Райс сделала печальный для Киева прогноз о территориях Экс-главы Госдепа и Пентагона: Россия не отдаст вошедшие в ходе СВО регионы

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Россия не может уступить Украине территории, присоединенные в ходе специальной военной операции. Она будет пытаться удержать над ними контроль, чтобы в дальнейшем сделать их плацдармами для наступления на запад. Такой прогноз сделали в совместной статье для газеты The Washington Post бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс.

Для Путина поражение не вариант. Он не может уступить Украине четыре восточные области, объявленные им частью России. Если он не сможет добиться военного успеха в этом году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для возобновления наступления, чтобы установить контроль над остальной частью украинского побережья Черного моря, всем Донбассом, а затем двигаться на запад, — говорится в материале.

Авторы также отметили, что с момента присоединения Крыма до начала СВО прошло восемь лет. По мнению Райс и Гейтса, сейчас также «Путин проявит терпение, чтобы добиться своего».

Также в своем материале экс-чиновники написали о том, что в настоящее время экономика Украины полностью уничтожена, а вооруженные силы страны находятся в прямой зависимости от поставок техники и оружия стран Запада. По мнению авторов материала, подобное положение вещей может вынудить США и Европу подталкивать Киев к диалогу.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву приближают окончание конфликта на территории Украины. Такая помощь, по его словам, способствует усилению переговорных позиций государства.