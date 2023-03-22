Пушков отреагировал на недовольство Европы визитом Си Цзиньпина Пушков: недовольство Европы из-за визита Си Цзиньпина вряд ли изменит позицию КНР

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков усомнился, что недовольство Европы визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву изменит позицию Китая. В Пекине сомневаются в надежности Европы в качестве партнера, подчеркнул он в Telegram.

Пушков указал на то, что экономике Китая Европа интересна, но она теряет независимость от США.

Нынешний кризис показал, что даже в этом, ограниченном экономикой качестве она ненадежна, поскольку готова обрубать выгодные налаженные связи ради единой позиции с США, конфликт которых с Китаем — дело времени. Проще говоря, на Европу трудно полагаться, — считает сенатор.

По его мнению, главное, что видят в Китае — политическую ненадежность Европы. При этом Россия для Китая, как и он для нее, имеет все базовые черты стратегического партнера и геополитического союзника, заключил Пушков.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил журналистам, что в настоящее время отношение к Китаю проходит определенную ревизию в странах Европы. По его словам, эта тема была одной из ведущих на переговорах с политиками Германии, которую чешский лидер посетил с визитом.