Пушков оценил слова испугавшегося зимы мэра Лондона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков оценил слова мэра британской столицы Садика Хана о том, что этой зимой миллионы жители страны не смогут позволить себе ни отопление, ни еду. По словам парламентария, власти сознательно выбрали этот путь для своих граждан. Он призвал главу Лондона адресовать своё беспокойство правящим кругам Британии.

Они отказались от гарантии безопасности России, втягивали Украину в НАТО, а затем приняли неумные гарантии, которые, как и в случае с Германией, бьют по Европе сильнее, чем по России, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в этих условиях использование слова «фатальная» в отношении зимы является некорректным.

Бывший управляющий директор инвестбанка Goldman Sachs Group Мартин Девениш ранее заявил, что Германию ждет социальный взрыв из-за небывалых цен на энергоносители. По его словам, основной причиной проблемы является сокращение поставок газа из РФ. Эксперт отметил, что немецкое руководство недооценивает риск происходящего. Он напомнил, что в Германии за последние два месяца цены на электроэнергию выросли более чем в два раза.