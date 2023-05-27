Пушков назвал диалог Киссинджера и Путина продуктивным

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Генри Киссинджер и Владимир Путин

Экс-глава Госдепа США и бывший советник американского президента по национальной безопасности в 1969–1975 годах Генри Киссинджер бывал в Москве около десяти раз и каждый раз встречался с президентом России Владимиром Путиным, рассказал в беседе с NEWS.ru глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его мнению, один лишь факт частого пребывания американского чиновника в РФ говорит о том, что его диалог с российским лидером был продуктивен.

Я с Киссинджером общался довольно часто примерно с 2000-го по 2010 год. Он тогда регулярно приезжал в Россию, встречался с Владимиром Путиным. Был период, когда Киссинджер приезжал сюда чуть ли не каждый год — в 2001-м, 2004-м, дважды в 2005 году и так далее. <...> Думаю, его внутренняя логика играла немалую роль в его встречах с президентом России. Судя по тому, что они встречались неоднократно, их диалог был продуктивен, — сказал Пушков.

По его словам, Киссинджер старательно искал и продолжает искать развязку, которая поможет избежать ядерного столкновения между Россией и США. Сенатор напомнил, что диссертация бывшего госсекретаря Соединенных Штатов была посвящена вопросам ядерного оружия и он, как правило, высказывался за решение потенциальных ядерных конфликтов политическим, дипломатическим путем. Именно поэтому сейчас Киссинджер более настороженно высказывается о боевых действиях на Украине, чем его коллеги, считает Пушков.

В отличие от его некоторых не слишком умных коллег, он настороженно относится к призывам и действиям, которые несут в себе риски приблизить западный альянс и Москву к ядерному столкновению. Во всех его публикациях, в том числе последних по Украине, проходит мысль о том, что лидеры России и Соединенных Штатов должны найти решение кризиса за пределами большой войны, — пояснил Пушков.

Ранее Киссинджер заявил, что Украину нужно принять в НАТО, чтобы в будущем Киев был лишен возможности принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне. Экс-госсекретарь считает, что для Европы будет безопаснее, если Киев примут в Альянс, и он готов повторить это, если у него состоится беседа с Путиным.

Полностью интервью с Алексеем Пушковым читайте 27 мая.