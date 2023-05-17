Киссинджер указал причину для принятия Украины в НАТО Экс-госсекретарь США Киссинджер: Украину нужно принять в НАТО ради безопасности Европы

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Украину следует принять в НАТО, так как она превращается в страну с наилучшим вооружением и наименее стратегически опытным руководством в Европе. Такое мнение высказал бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию Economist. Он также отметил, что Россия, по его мнению, не представляет собой конвенциональную угрозу.

Если война закончится <...> потерей Россией многих из своих приобретений <...>, мы, возможно, получим недовольную Россию, но также недовольную Украину. Поэтому ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне, — сказал Киссинджер.

Экс-госсекретарь также отметил, что в случае беседы с президентом РФ Владимиром Путиным он сказал бы ему, что с Украиной в Североатлантическом альянсе было бы безопаснее.

Лауреат Нобелевской премии мира добавил, что страны Европы не желают видеть Украину в НАТО, а предпочитают вооружать ее и заставлять обороняться.

Ранее Киссинджер предположил, что вторая холодная война окажется более опасной, чем первая. По его словам, противостояние развернется между США и КНР. Киссинджер отметил, что США и Китай обладают сопоставимыми экономическими ресурсами — и этого не было во время первой холодной войны. Кроме того, Пекин и Вашингтон уже сейчас являются противниками, и не следует ожидать, «пока Китай вестернизируется».