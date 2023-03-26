Киссинджер предупредил о второй холодной войне между двумя сверхдержавами Киссинджер: вторая холодная война будет намного опаснее, чем первая

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Вторая холодная война окажется более опасной, чем первая. Такое мнение высказал бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер. Он предполагает, что противостояние развернется между США и КНР. Своими размышлениями Киссинджер поделился в интервью испанской газете El Mundo.

Да, — сказал он, отвечая на вопрос о потенциально более серьезной опасности новой холодной войны.

По его мнению, США и Китай обладают сопоставимыми экономическими ресурсами — и этого не было во время первой холодной войны. Кроме того, Пекин и Вашингтон уже сейчас являются противниками и не следует ожидать, «пока Китай вестернизируется».

Ранее глава МИД Китая Ван И на встрече с Киссинджером заявил, что холодная война между Китаем и США станет катастрофой для всего мира. Он призвал к рациональному отношению к Пекину со стороны Вашингтона и сохранению политической основы китайско-американских отношений.

Ранее Генри Киссинджер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что идея нейтрального статуса Украины больше не имеет значения. Лауреат Нобелевской премии мира добавил, что Украине целесообразно стать частью НАТО. Он призвал американские власти продолжать оказывать поддержку Киеву до прекращения огня, даже если это подразумевает усиление военной помощи.

Также Киссинджер заявил, что большинство стран выступают против эскалации конфликта и применения ядерного оружия. По его мнению, между Россией и Украиной необходимо установить линию прекращения огня вдоль границ, которые существовали до 24 февраля. Говоря о Крыме и других субъектах, нобелевский лауреат заявлял, что они должны стать предметом обсуждений после прекращения боевых действий. Один из способов разрешения этой ситуации он видит в проведении референдума при наблюдении международных организаций.