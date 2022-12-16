Киссинджер призвал урегулировать конфликт на Украине путем переговоров

Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь США, экс-советник президента по национальной безопасности Генри Киссинджер призвал остановить военные действия на Украине путем мирных переговоров. В своей статье «Как избежать новой мировой войны», опубликованной британским порталом Spektator, он заявил, что новая эскалация конфликта может привести к глобальной катастрофе.

Я неоднократно выражал свою поддержку союзническим военным усилиям по предотвращению агрессии России на Украине. Но приближается время, чтобы опираться на уже осуществленные стратегические изменения и интегрировать их в новую структуру, направленную на достижение мира путем переговоров, — написал Киссинджер.

Киссинджер отметил, что большинство стран выступают против эскалации конфликта и применения ядерного оружия. По его мнению, между Россией и Украиной необходимо установить линию прекращения огня вдоль границ, которые существовали до 24 февраля. Говоря о Крыме и других субъектах, нобелевский лауреат заявляет, что они должны стать предметом обсуждений после прекращения боевых действий. Один из способов разрешения этой ситуации он видит в проведении референдума при наблюдении международных организаций.

По его мнению, мирный процесс в любом случае свяжет Украину с НАТО, поскольку события, которые начались 24 февраля, сделали невозможным нейтралитет Киева. А при условии дальнейшего вступления Швеции и Финляндии в Альянс эта мера становится все более реальной, добавил он.

При этом бывший госсекретарь США подчеркнул, что после заключения мирного договора статус России не должен принижаться. Он отметил многовековой вклад Москвы в глобальное равновесие.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с большим интересом ознакомятся с идеями Киссинджера по урегулированию нынешней ситуации на Украине. Представитель главы государства назвал Киссинджера талантливым и опытным экспертом.

В августе Киссинджер призвал не затягивать с окончанием конфликта на Украине. По его мнению, продолжение конфликта чревато эскалацией, потому его необходимо завершить с помощью переговоров. Он добавил, что странам НАТО следует договориться между собой, какими должны быть результаты переговоров и какой результат достижим.

При этом Киссинджер выступил против уступок НАТО в отношении России. По мнению патриарха дипломатии, Москва не должна получить «никакой выгоды» от спецоперации и должна вернуться к границам до ее начала.