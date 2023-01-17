Киссинджер отказался от идеи нейтрального статуса Украины

Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что идея нейтрального статуса Украины больше не имеет значения, передает РИА Новости. Он также добавил, что Украине целесообразно стать частью НАТО. Он призвал американские власти продолжать оказывать поддержку Киеву до прекращения огня, даже если это подразумевает усиление военной помощи.

Идея нейтральной Украины в этих условиях более не имеет значения. Я считаю, что украинское членство в НАТО будет целесообразным действием. Соединенные Штаты поддерживали сопротивление Украины и должны продолжать поддерживать, — сказал Киссинджер.

Он пояснил, что ранее высказывал противоположное мнение, так как боялся, что это может спровоцировать конфликт, который, по его словам, так или иначе произошел.

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес ранее заявил, что США создали НАТО для расширения своего влияния в странах Европы. Он отметил, что политикам следует перестать представлять Альянс и военно-промышленный комплекс. Уоллес подчеркнул, что люди хотят мира и завершения прокси-войны, которую ведут США и НАТО.