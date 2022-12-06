Пушилин сообщил об очередном обмене пленными с Украиной Пушилин: Россия проводит обмен пленными с Украиной в формате «60 на 60»

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Сегодня, 6 декабря, состоится очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной, сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Процедура пройдет по формуле «60 на 60», уточнил он.

Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 60 на 60, — написал Пушилин.

В начале декабря восемь военных Народной милиции ЛНР вернулись домой в результате обмена пленными между Москвой и Киевом. Уполномоченный по правам человека в ДНР Виктория Сердюкова подчеркнула, что все вернувшиеся бойцы подвергались жестоким пыткам в плену и нуждаются в лечении.

Ранее Минобороны России показало кадры возвращения 50 солдат ВС РФ из украинского плена. Они были доставлены в Москву для прохождения лечения с последующей реабилитацией в медучреждениях.

В конце ноября Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с Киевом в Россию вернулись девять военнослужащих. В ведомстве отметили, что солдатам грозила смертельная опасность.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский предложил провести обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех». По его словам, это единственно реальная модель освобождения пленников. Украинский лидер уточнил, что речь идет в том числе о гражданских лицах, выехавших на территорию России, и детях, которых украинская сторона считает перемещенными лицами.