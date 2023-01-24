«Привлечь к ответу»: депутат Госдумы о проблеме диких собак Депутат Аксененко: проблему бродячих псов решит ужесточение ответственности хозяев домашних животных

Фото: Shutterstock

Для решения вопроса с бродячими собаками в России надо искать ответственных не только среди надзорных органов, но и среди граждан — нужно ужесточить ответственность для хозяев, выбрасывающих животных на улицу, и для тех, кто подбрасывает питомцев в приюты и отпускает их на самовыгул, считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. В разговоре с NEWS.ru парламентарий призвал принять общефедеральный закон о регистрации домашних животных и ведения их реестра. Он убежден, что деньги, полученные от оштрафованных хозяев, должны поступать в приюты, содержать которые дорого.

Надо принять общефедеральный закон, как в декабре приняли в Думе Московской области (о регистрации домашних животныx. — NEWS.ru) и начать вести реестр домашних собак, вводить маркировку. Это позволит привлечь к ответу недобросовестных хозяев и уже на штрафы содержать приюты, — сказал Аксененко.

Ранее жители Первомайского района Новосибирска пожаловались, что в одном из заброшенных домов поселилась стая бездомных псов, животные на протяжении нескольких месяцев держат в страхе учеников школы № 147, набрасываясь на детей. Новосибирцы сообщили, что в прошлом году собаки напали на одного из детей, и поскольку проблема до сих пор не решена, многие родители вынуждены сопровождать своих детей из школ.

8 декабря 2022 года депутаты Московской областной думы в третьем чтении приняли закон о регистрации домашних животных и правилах их выгула. Он вступает в силу 1 сентября 2023 года. Закон предусматривает регистрацию животных и создание единой базы данных по Московской области, которая впоследствии может быть объединена с базой столицы. Каждому зарегистрированному питомцу будет присвоен личный номер.